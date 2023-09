F1 | Williams, Albon fuori dai punti dopo il contatto con Perez

Gara sfortunata per Alex Albon a Singapore. Il pilota Williams taglia il traguardo ad un soffio dalla zona punti, a causa di un contatto sul finale che ha compromesso la sua gara. Il thailandese stava infatti lottando per l’ottava posizione, quando, in curva tredici, Perez ha tentato la sua mossa mandando la Williams a muro. L’incidente è stato investigato nel dopo gara e per questo il messicano si è guadagnato cinque secondi di penalità, che non hanno però avuto effetti sulla classifica finale. A pagarne le conseguenze solo Albon: il thailandese perde posizioni e finisce fuori dalla zona punti.

“Doveva essere una ottava posizione: eravamo messi bene, con una grande strategia. Ci aspettavamo che potesse arrivare una Safety Car e ci siamo tenuti un set di media proprio per questo. E’ stata una bella gara, eravamo in lotta e ci stavamo avvicinando a Liam Lawson in ottava posizione. Ci servivano giusto un paio di giri per prenderlo, ma poi c’è stato il contatto con Checo Perez che, a mio parere, è stato un po’ troppo ottimista e mi ha buttato fuori dai punti”.

Logan Sargeant ha invece provocato la prima Safety Car della gara. Con una mossa latifiana, l’americano va dritto a muro danneggiando l’ala anteriore. A questo punto il pilota Williams ingrana la retromarcia per rientrare ai box, ma l’ala resta incastrata sotto la vettura e Sargeant sparge detriti per tutta la pista.

“Quel solo errore mi è costato caro. Credo che la vettura stesse andando bene, sono orgoglioso degli ultimi due stint. Non mi sono arreso e ho fatto tutto quanto in mio potere per riavvicinarmi e recuperare. Mi sarebbe servita un’altra Safety Car. Il ritmo è stato buono sia in gara che durante tutto il weekend. Devo solo cercare di evitare questi piccoli errori”.