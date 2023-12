F1 | Albon orgoglioso della sua “migliore stagione”

Williams – La prestazione mostrata da Alex Albon in questo 2023, è stata a dir poco sorprendente. Grazie ai suoi risultati, la Williams è riuscita ad assicurarsi il settimo posto nel Mondiale Costruttori e l’anglo-thailandese ha definito questa come la sua migliore stagione da quando corre in Formula 1. La sua capacità di massimizzare la velocità in rettilineo si è rivelata preziosa, consentendogli di difendere con successo la sua posizione contro rivali potenzialmente più veloci. Nonostante una piccola battuta d’arresto in Australia, dove è andato in testacoda, le prestazioni complessive di Albon sono rimaste straordinariamente costanti.

“Sono molto orgoglioso della mia prestazione -ha dichiarato Albon a Motorsport.com- non sono una persona arrogante, ma mi do credito, sento di aver avuto una stagione molto forte. Ci sono state gare in cui abbiamo lottato, combattuto per tutto il tempo. Ma mi diverto. Sento che questo è l’ambiente in cui crescere. Per me è stato l’anno più forte in F1, il legame che ho con il team mi ha davvero aiutato. Sento che è lì che siamo stati in grado di eseguire tutto ciò che abbiamo fatto così bene”.

Anche se le prestazioni della FW45 sono state incostanti, nelle piste a basso carico aerodinamico che in genere giocano a favore del team di Grove, secondo Albon c’è stata costanza nelle prestazioni.

“È strano, perché molte persone pensano che siamo molto incostanti, ma personalmente penso che l’esecuzione di ogni fine settimana sia stata molto costante. Sappiamo che le piste di Monza e Las Vegas vanno bene, per noi, così come le piste fredde. Sappiamo quali piste non funzionano per noi come quelle ventose e strette. La nostra macchina ha i suoi cali e uno dei nostri più grandi obiettivi per il prossimo anno è quello di fermare questi punti deboli della nostra vettura. Ma l’esecuzione è stata molto forte, credo, e abbiamo sfruttato al meglio le opportunità. Questo è il motivo per cui credo che siamo stati in grado di ottenere la settima posizione. Quando abbiamo avuto la macchina per farlo, ci siamo assicurati di conquistare i punti”.