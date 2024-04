Williams, Sargeant correrà con il telaio riparato di Albon

La Williams in Giappone tornerà a correre con due piloti, dato che la scuderia è riuscita a riparare il telaio danneggiato da Alex Albon nelle prove libere del GP di Australia. Scongiurato quindi il rischio di dover prendere il via con un solo pilota lasciando Logan Sargeant in panchina. La cattiva notizia, però, è che la squadra di Grove non riuscirà a produrre un telaio di riserva fino al GP di Miami, dovendo quindi affrontare i due successivi appuntamenti di Suzuka e Shanghai con soli due telai.

Ancora una volta a essere penalizzato per la ragion di Stato sarà il driver statunitense, che “cederà” il suo telaio – quello non incidentato – al “capitano” Albon, accontentandosi di disputare il round di Suzuka con quello riparato.

Il pilota comunque non ne ha fatto un dramma. “Correrò con il telaio riparato perché per la scuderia sistemare di nuovo entrambe le macchine avrebbe rappresentato un carico di lavoro troppo gravoso – le parole di Sargeant alla vigilia di Suzuka –. Però la riparazione del telaio è andata meglio del previsto, quindi credo che sarà del tutto uguale all’altro”. In realtà a quanto pare il telaio riparato dovrebbe pesare 100 grammi in più di quello sano destinato ad Albon.