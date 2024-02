Albon spera di lottate con la Williams per traguardi importanti

Alex Albon, dopo il biennio in Williams che lo ha rilanciato come pilota, è uno dei nomi più interessanti sul mercato piloti. Con tanti sedili che potrebbero liberarsi nel biennio 2025-2026 l’attuale pilota di Grove sa benissimo di poter teoricamente ambire ad un top team. Albon piace a Mercedes e non è da escludere un suo ritorno in Red Bull, per citare due scuderie.

Il thailandese però vuole dare priorità alla Williams, non nascondendo il desiderio di riuscire nei prossimi anni a lottare per traguardi importanti con questa scuderia, in cui si trova a meraviglia. Albon è parte centrale del progetto di rilancio di James Vowles, team principal con cui ha instaurato un ottimo rapporto, e spera di poter trascinare Grove a traguardi sempre più alti.

“La mia posizione è chiara, penso di meritare una macchina veloce, ma sono entusiasta della Williams e voglio vedere come si comporterà in pista la FW46 – le parole dell’ex pilota Red Bull a Motorsport.com -. Voglio rendermi conto dei nostri miglioramenti, sono concentrato sulla Williams e non mi vedo altrove. Sento di meritare un’auto da podio, credo di essere vicino al mio apice come pilota, ma voglio che questo team sia la Williams. Per me sarà importante anche valutare la velocità con cui miglioriamo. Io voglio restare qui, e se la squadra si confermerà quella giusta per me sono pronto anche a firmare un rinnovo a lungo termine. Non ci aspettiamo miracoli nel breve periodo. E’ una situazione che va valutata sulla distanza, vorrei lottare con la Williams per traguardi nobili dal biennio 2026-2027″.