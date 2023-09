F1 | A Singapore il miglior venerdì della stagione Ferrari, parola di Vasseur [VIDEO]

F1 GP Singapore Ferrari Vasseur – Intervistato da Mara Sangiorgio, Frederic Vasseur non ha nascosto la propria soddisfazione per gli ottimi riscontri raccolti da Carlos Sainz e Charles Leclerc nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Autori del primo e del secondo tempo, con un decimo e mezzo di margine sul primo degli inseguitori (George Russell della Mercedes), i piloti della Rossa sono riusciti a trovare fin da subito un ottimo feeling con la pista e la SF-23, garantendosi una buona base di partenza in vista delle qualifiche e della gara.

“Il miglior venerdì della stagione”, come affermato dallo stesso Team Principal francese ai microfoni della pay tv satellitare, che la scuderia cercherà di replicare nel proseguo del week-end sull’angusto cittadino asiatico.