F1 | Vettel: “Leclerc? Entrambi puntiamo a vincere il titolo in Ferrari”

Tra i vari argomenti analizzati nell’intervista concessa alla rivista settimanale tedesca Spiegel, Sebastian Vettel ha discusso anche del rapporto con il compagno di squadra Charles Leclerc e dell’approccio al lavoro individuale e di squadra.

“Penso che siamo un buon team. Stiamo lavorando sodo per sviluppare l’auto insieme. L’obiettivo è quello di diventare campione del mondo con Ferrari. Entrambi vogliamo raggiungere questo obiettivo”, ha sottolineato il quattro volte campione del mondo, che al momento precede Leclerc di cinque punti in classifica iridata.

“A me stesso ci penso io. Se c’è qualcosa che riguarda la squadra posso intervenire. Abbiamo 1400 persone che lavorano qui e non voglio che l’umore sia influenzato negativamente da alcune opinioni. La squadra deve focalizzarsi in pace sul proprio lavoro”, ha precisato il tedesco.

Piero Ladisa

Follow @PieroLadisa