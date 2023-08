F1 | Verstappen “squalo” in Olanda: tre vittorie su tre davanti il pubblico di casa

F1 GP Olanda Red Bull Verstappen – Nonostante la pioggia e i continui cambiamenti di grip, Max Verstappen si è aggiudicato il gradino più alto del podio nell’ultimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. L’olandese ha sfruttato al meglio il potenziale della RB19, garantendosi riscontri importanti per l’intera durata della corsa. Una performance di spessore, l’ennesima di questo campionato, che ha permesso al Campione del Mondo di avvicinarsi ulteriormente al terzo titolo mondiale della carriera.

“La vittoria qui è incredibile, anche se il meteo oggi non ci ha reso la vita facile”, ha affermato il Campione del Mondo in carica. “Prendere la decisione corretta, sempre, non è stato semplice. Non nascondo che prima dell’ultima ripartenza ho avuto la pelle d’oca. Voglio ringraziare i tanti fan che hanno presenziato sulle tribune. Hanno cantato, ballato e supportato per tutta la corsa, nonostante la pioggia. Grazie! Sono felice di aver eguagliato le nove vittorie consecutive di Sebastian Vettel, ma per il futuro preferisco pensare gara dopo gara. Conquistare la decima alla prossima? Vediamo, intanto godiamoci questo straordinario fine settimana”.