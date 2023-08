Formula 1 | Verstappen vince ancora in Olanda: gli highlights della gara [VIDEO]

Formula 1 GP Olanda highlights – Vi riportiamo gli highlights dell’ultimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una gara caotica, Max Verstappen è riuscito a conquistare la terza vittoria davanti al pubblico di casa, lasciandosi alle spalle l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Alpine di Pierre Gasly, bravo ad ottimizzare al meglio il potenziale della propria vettura.

Quarta posizione per Sergio Perez, retrocesso sul finale con una penalità di cinque secondi per aver superato il limite di velocità in pit lane, seguito da Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Lando Norris e Alexander Albon. Completano la graduatoria della top dieci Oscar Piastri ed Esteban Ocon. Appuntamento tra sette giorni a Monza per il Gran Premio d’Italia, gara in cui la Rossa cercherà di dimenticare le brutte performance messe in mostra durante questo fine settimana in Olanda.