F1 | Verstappen risponde a Wolff: record da Wikipedia? Forse era incazzato per la prestazione Mercedes

Nel giovedì di Marina Bay, che ha aperto ufficialmente il weekend del Gran Premio di Singapore con la press conference dei piloti, è arrivata la risposta di Max Verstappen a Toto Wolff. Il manager austriaco, nonché team principal della Mercedes, a Monza aveva dismuito il record di dieci vittorie consecutive dell’olandese bollandolo come una “roba da Wikipedia”. Il due volte campione del mondo, che quest’anno sta letteralmente rubando la scena del Circus lasciando solamente le briciole alla concorrenza, ha sottolineato come una tale superficiale risposta da parte di Wolff derivi molto probabilmente dalla pessima prestazione offerta dalla scuderia della Stella nel Gran Premio d’Italia.

“Non sono deluso, hanno fatto una gara davvero orribile e probabilmente era ancora incazzato per la loro prestazione – ha dichiarato Verstappen, citato da Autosport – A volte sembra quasi un dipendente del nostro team, ma fortunatamente non lo è. Penso che sia importante concentrarsi sulla propria squadra. Questo è quello che facciamo anche noi. Questo è quello che abbiamo fatto anche in passato, quando eravamo dietro di loro e quando loro dominavano”.

Verstappen, continuando, ha aggiunto: “Penso che bisognerebbe riconoscere i meriti quando una squadra va bene, come abbiamo fatto noi in passato perché diventa una sorta di ispirazione. Vedere qualcuno così dominante è stato davvero impressionante in quel momento e sapevamo che dovevamo solamente lavorare di più, cercare di essere migliori e cercare di arrivare a quel livello. Ora che siamo lì, siamo ovviamente molto felici e ci godiamo il momento”.