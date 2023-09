Formula 1 | Sainz non si aspetta un week-end semplice per la Ferrari a Singapore

Formula 1 GP Singapore Ferrari Sainz – Cautela in casa Ferrari per il prossimo Gran Premio di Singapore, 16° prova del mondiale 2023 di Formula 1.

Intervistato questa mattina, nel classico appuntamento del giovedì con la stampa locale e straniera, Carlos Sainz ha preferito non alzare troppo le aspettative per il fine settimana a Marina Bay, precisando come le caratteristiche del circuito, almeno sulla carta, siano poco adatte a quella della SF-23. Unavettura, infatti, apparsa ben veloce nei tracciati a basso carico (Spa e Monza) ma in netta sofferenza – soprattutto in termini di gestione gomma – in quelli ad alto carico (gli ultimi in ordine di tempo Budapest e Zandvoort). Una condizione che, ribaltoni permettendo, potrebbe costringere il Cavallino ad affrontare il week-end sotto le luci artificiali di Singapore sulla difensiva.

“Gara dopo gara stiamo capendo la vettura e negli appuntamenti conclusivi di questa stagione abbiamo il dovere di metterla nelle migliori condizioni possibili”, ha affermato lo spagnolo. “E’ un lavoro che serve anche a noi piloti per guidarla al meglio. Questo fine settimana sarà duro e sulla carta non avremo le stesse performance di Monza, anche perchè Marina Bay è una pista profondamente diversa. Qui serve tanto carico aerodinamico ed è una condizione dove abbiamo più difficoltà. Discorso a parte per il tempo, l’umidità ed il caldo. Sono tre fattori che possono condizionare la performance generale del fine settimana”.

Sul feeling con la SF-23 ha invece dichiarato: “Chilometro dopo chilometro mi sento sempre meglio all’interno della vettura. La sto comprendendo al meglio, tant’è che negli ultimi week-end sono riuscito a mettere insieme dei buoni risultati. Ho messo insieme tutti i dettagli e questo mi ha aiutato. L’obiettivo è proseguire su questa strada in questo finale di stagione. Alcune volte non è andata come speravamo, ma sappiamo che il problema è più ampio. Abbiamo cambiato il pacchetto di gara in gara anche per questo”.