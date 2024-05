F1 | GP Imola: il punto di Mara Sangiorgio [VIDEO]

Siamo giunti al settimo appuntamento della stagione 2024 di Formula 1, si corre ad Imola all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Quest’anno ricorre il triste anniversario della scomparsa di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger e in occasione dei 30 anni da quel drammatico weekend, ci saranno molti eventi e commemorazioni.

Parlando della pista, è un weekend molto atteso dai ferraristi perché il team di Maranello porterà il nuovo pacchetto di aggiornamenti.

“Vedremo una Ferrari trasformata che ha cambiato pelle dal punto di vista aerodinamico. Importante lavoro fatto sul bodywork, pance diverse in chiave RB20. Cambiati anche i passaggi d’aria per il raffreddamento, piccole modifiche alle appendici aerodinamiche e novità importanti per quanto riguarda il fondo”, ha commentato Mara Sangiorgio a Sky Sport.