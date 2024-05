Formula 1 | Ferrari, il ritorno a Imola

La Formula 1 torna ad Imola dopo l’annullamento della scorsa stagione, quando nella settimana del Gran Premio la Romagna, e parte delle Marche, vennero sconvolte da devastanti alluvioni che provocarono 17 vittime, ventimila sfollati e danni per miliardi di euro. Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna è la settima gara del campionato, nonché la prima della stagione europea. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è vecchio stile e per questo è molto amato dai piloti. Adagiato sulle colline di Imola, propone saliscendi e curve che sono parte della storia del motorsport, da affrontare a velocità ben superiori a 200 km/h.

Nella sua struttura attuale, il primo settore è probabilmente il più impegnativo: propone il lungo rettilineo dei box, dove è possibile aprire il DRS, seguito da due chicane da alta velocità, ovvero il meraviglioso sistema di curve che include le varianti del Tamburello e della curva Villeneuve e porta all’impegnativa frenata della Tosa, le cui vie di fuga sono in ghiaia, e dunque particolarmente insidiose. Il più piccolo errore può costare decimi preziosi in qualifica e addirittura delle posizioni in gara. Il settore 2 prevede una ripida salita verso la curva Piratella dopo la quale si scende nuovamente verso le velocissime curve delle Acque Minerali, dove i piloti dovranno azzeccare alla perfezione il punto di frenata per portare abbastanza velocità nel terzo e ultimo settore, che porta all’unico detection point per il DRS di tutta la pista. Non sono molti i tratti favorevoli per i sorpassi, ma il rettilineo principale offre buona opportunità.

Programma. Dopo due weekend di fila con il formato Sprint, si torna allo schema tradizionale. Venerdì ci saranno due sessioni di libere (alle 13.30 e alle 17.00 CEST); sabato le prove libere 3 (12.30 CEST) precederanno le qualifiche delle 16.00. Il Gran Premio (63 giri pari a 309,049 km) prenderà il via alle 15.00.