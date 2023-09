F1 | GP Singapore, a Marina Bay serve tanta trazione e carico aerodinamico [VIDEO]

F1 GP Singapore analisi Marina Bay – In attesa delle prime libere di domani, utili per riprendere confidenza con l’angusto tracciato di Marina Bay, Matteo Bobbi ha analizzato i punti principali del prossimo Gran Premio di Singapore, 16° prova del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come cittadino asiatico sarà importante massimizzare non solo il carico aerodinamico, ma anche la trazione nelle curve più lente.

Una condizione necessaria che, se centrata, permetterà alla vettura di gestire al meglio le gomme posteriori, soprattutto in gara. Attenzione inoltre al caldo e all’umido, aspetti che metteranno a dura prova la meccanica delle vetture e il fisico dei piloti, costretti a seguire delle preparazioni ad-hoc proprio per questo fine settimana. Appuntamento alle 11.30 di domani, in diretta su Sky Sport F1 HD, per le prime libere a Marina Bay.