F1 | Aston Martin, Krack difende Stroll: “Critiche irrispettose”

Il capo del team Aston Martin, Mike Krack, ha voluto rispondere alle continue critiche mosse verso il suo pilota, Lance Stroll. Secondo molti infatti, il 25 enne non merita il suo posto in Formula 1 a causa della mancanza di risultati concreti e per il fatto di essere sempre stato battuto dai compagni di squadra come Sebastian Vettel e Fernando Alonso che l’anno scorso ha ottenuto ben otto podi, a differenza del canadese che non sale sul podio dal 2020 (con Racing Point, ndr).

Il fatto di essere il figlio del proprietario del team secondo Krack, mette ancora più pressione sul pilota:

“Penso che questo metta molta pressione su se stesso ma devi capirlo quando ha un compagno di squadra così forte. Oltre a questo, c’è tutto questo progetto che è stato costruito intorno a lui. E il modo in cui lo affronta è esemplare. Non è certo facile”, ha dichiarato ad Auto Motor und Sport.

Alcuni, tuttavia, insistono sul fatto che è arrivato il momento che l’Aston Martin inizi ad allontanarsi da Lance Stroll. A Krack è stato chiesto del fatto che le squadre e i piloti di centrocampo spesso scherzano sul fatto che sono bloccati in una battaglia perpetua con Stroll per l’ultimo punto del campionato ad ogni gran premio.

“Secondo me, è irrispettoso e anche ingiusto -continua il team principal- se guardiamo il suo sviluppo negli ultimi anni, ha gestito bene il duello con Vettel. Ha fatto bene anche contro Fernando. Abbiamo ancora bisogno di un po’ più di costanza. Dobbiamo lavorare su questo ma trovo questa affermazione irrispettosa, anche se in un ambiente come la Formula 1 posso capirla”.

Alcuni hanno anche suggerito che Stroll sia insolitamente protetto dalle critiche del suo team.

“No, per niente -insiste Krack- le critiche ci sono. Ma come con Fernando, non esprimiamo le critiche in pubblico. Il Lance che conosciamo nel team è un Lance diverso da quello che potrebbe esistere agli occhi del pubblico. Questo è uno dei motivi per cui dobbiamo difenderlo quando le critiche arrivano dall’esterno. È un gran lavoratore”