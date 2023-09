F1 | Mercedes, Wolff snobba le dieci vittorie consecutive di Verstappen

Decima vittoria consecutiva. A Monza, dove ieri si è disputato il Gran Premio d’Italia di Formula 1, Max Verstappen ha scritto una nuova fetta di storia del Circus mettendo la freccia sul precedente record che condivideva con Sebastian Vettel. L’olandese, sempre più vicino al terzo titolo in carriera, continua a lasciare solamente le briciole alla concorrenza anche se quelli che dovrebbero essere i principali rivali non danno troppo importanza ai numerosi maturati in pista dall’accoppiata Red Bull-Verstappen.

Tra questi figura Toto Wolff. Il team principal della Mercedes ha infatti snobbato il nuovo record ottenuto dall’alfiere della squadra di Milton Keynes sottolineando che servono solamente a riempire le pagine di Wikipedia. Una provocazione, certamente, quella lanciata da Wolff, alla quale sia aggiunge quella riguardante il dominio senza repliche di Verstappen. Al contrario, secondo quanto riferito dallo stesso manager austriaco, di quanto accadeva in alcune stagioni, proprio in Mercedes, dove c’erano Hamilton e Rosberg a contendersi il titolo.

“La nostra situazione era forse un po’ diversa perché avevamo due piloti che lottavano l’uno contro l’altro all’interno della squadra – ha dichiarato Wolff ai microfoni di Sky Sports UK – Non so se gli importa del record. Non è qualcosa che sarebbe importante per me, nessuno di quei numeri. Sono per Wikipedia. Tanto nessuno lo legge”.

Wolff ha poi aggiunto: “Per me sono irrilevanti. Lo erano anche ai nostri tempi. Non so quante gare abbiamo vinto, o di fila. Non sapevo nemmeno che esistesse un conteggio su quante gare di fila vinci. Il risultato stesso dimostra che un grande pilota con una grande macchina gareggia ad un livello estremamente alto”.