F1 | Mathias Lauda: “Mio padre avrebbe aiutato la Mercedes”

Il compianto campione austriaco ha sempre avuto un peso notevole all’interno della Mercedes ed è venuto a mancare nel 2019, quando il team di Brackley era ancora dominante. La Mercedes di oggi sembra una lontana parente di quella che macinava successi ad ogni Gran Premio e secondo Mathias Lauda, l’assenza del padre si fa sentire nel team. Intervistato dal quotidano “Osterreich” infatti, il figlio del tre volte iridato, ha ammesso che Niki avrebbe aiutato la Mercedes a superare questo momento di crisi dal momento che per molti anni è stato confidente ed amico di Toto Wolff:

“Avrebbe infastidito la sua gente fino a quando non avessero scoperto perché l’auto non funzionava. Semplicemente non avrebbe mollato la presa e avrebbe scavato in ogni minimo dettaglio”.

Quest’anno ricorre il quinto anniversario della scomparsa di Niki Lauda che continua ad essere presente nei ricordi di Mathias:

“Lui è sempre lì. Sia che ascolti una canzone che mi ricorda lui o quando penso a come ha affrontato la sua vita. Anch’io sto invecchiando e molte delle sue caratteristiche stanno venendo fuori in me”.