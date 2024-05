F1 | Alpine, Ocon e Gasly raccontano le sfide e le criticità di Imola

F1 Alpine GP Imola – Motivato dalla zona punti ottenuta a Miami, Esteban Ocon non vede l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il francese, costretto a gareggiare nelle zone meno nobili dello schieramento a causa di una vettura ancora non all’altezza delle aspettative, spera di sfruttare le caratteristiche del “Santerno” per muovere ancora una volta la classifica. Aspetto prioritario considerando i pochi punti ottenuti dalla Alpine in questo primo trimestre del campionato. Stesso obiettivo ovviamente per Pierre Gasly, ancora fermo a quota zero nella graduatoria del mondiale Piloti.

Ocon, parole di apprezzamento su Imola

“Dopo sei gare in trasferta per iniziare la stagione è sicuramente emozionante tornare in Europa. La prima è Imola, dove purtroppo non abbiamo corso l’anno scorso a causa dell’alluvione che ha colpito la regione. Ho un bel ricordo delle gare in Italia, soprattutto nel karting, e mi piace sempre tornare a correre qui. I tifosi sono appassionati e competenti. Magari in tribuna indossano colori diversi da quelli che indossiamo noi, ma si sente comunque la loro energia! Imola è molto veloce e scorrevole, ma anche tecnico in alcuni punti, soprattutto per quanto riguarda i cordoli e la trazione. Si cerca sempre di mantenere la velocità minima in curva e bisogna trovare un equilibrio tra l’essere aggressivi sui cordoli e il non far andare in crisi la macchina. Sarà una bella sfida”.

Gasly motiva Alpine in vista della stagione Europea

“Imola segna l’inizio di alcuni mesi impegnativi per la Formula 1 in Europa, tra il Canada e il resto. Perdere la gara dello scorso anno a causa delle inondazioni che hanno colpito la regione è stato un peccato, ma questo week-end correremo anche per tutte le persone che sono state colpite. Imola è un circuito fantastico e uno di quei luoghi che vanno di pari passo con il motorsport. È tecnico in alcuni punti, con alte velocità e un’ottima visibilità. Di solito offre buone gare, ma anche le qualifiche sono spesso spettacolari. Siamo tornati a un normale weekend di gara dopo le ultime due gare sprint. Dobbiamo essere pronti fin dall’inizio del venerdì e metterci in una posizione competitiva in vista del sabato”.