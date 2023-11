Formula 1 | Ferrari, Sainz ammette l’errore: “E’ stato pesante!”

Venerdì sicuramente da dimenticare per Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari, dopo una tranquilla prima sessione, è andato subito al muro nei primi minuti del turno serale di Abu Dhabi. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua SF-23 nella salita di curva 3, quella adiacente all’uscita box, andando a sbattere contro le barriere e distruggendo la parte sinistra della monoposto. Bandiera rossa molto lunga e che di fatto ha rovinato anche il lavoro degli altri. Non può certamente essere soddisfatto Carlos, il quale dovrà recuperare tutto nella mattinata di domani.

“Ovviamente non è stato il venerdì che volevamo per dare il via al weekend – ha detto Sainz. Abbiamo provato un po’ di soluzioni di set up nelle prove libere 1 e non vedevo l’ora di iniziare il secondo turno dopo aver apportato alcune modifiche alla vettura. Purtroppo sono salito su un grosso dosso in curva 3 e ho perso la macchina, toccando con il fondo e urtando le barriere. È un errore pesante e mi dispiace di aver dato ai meccanici del lavoro extra oggi. Domani saremo di nuovo in pista e pronti a lottare per una qualifica che ci aspettiamo interessante, con valori molto ravvicinati”.