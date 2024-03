Formula 1 | Perez punta al bis in Arabia Saudita

F1 GP Arabia Saudita Perez – A poche ore dalle prime libere di Jeddah, Sergio Perez ha raccontato le proprie sensazioni in vista del prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo la vittoria ottenuta lo scorso anno, il messicano vorrebbe tornare ad occupare il gradino più alto del podio, un risultato che gli manca dal GP dell’Azerbaijan della passata stagione. Per farlo, però, dovrà vincere la concorrenza del compagno di squadra Max Verstappen, pronto a ribadire il dominio assoluto già messo in mostra nella prova inaugurale del campionato che si è tenuta pochi giorni fa in Bahrain, sul tracciato del Sakhir.

Perez vuole bissare la vittoria dello scorso anno in Arabia Saudita

“Non vedo l’ora di andare a Jeddah questo fine settimana dopo il buon risultato di squadra ottenuto in Bahrain. Le cose non sono andate in modo perfetto nella prima gara e c’è ancora molto da evolvere con la vettura, ma abbiamo una buona base da cui partire. Questa gara è sempre molto movimentata e potrebbe essere molto combattuta. L’anno scorso ho ottenuto una grande vittoria e mi piacerebbe ripeterla”.