F1 | Verstappen-Piastri-Norris, il duello per la leadership nella Sprint in Austria [VIDEO]

F1 GP Austria – Vi riportiamo il duello tra Max Verstappen, Oscar Piastri e Lando Norris per la leadership nella Sprint del Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

I due alfieri della McLaren, nella prima parte della corsa, hanno tenuto una gran pressione nei confronti dell’olandese, sfiorando addirittura il sorpasso nel corso della tornata cinque.

Il tentativo d’attacco, portato avanti da Norris, però non ha avuto buon fine e lo stesso Piastri ne ha approfittato per sopravanzare il compagno di scuderia. Da quel momento in poi il portacolori della Red bull è riuscito ad aprire un gap che ha poi mantenuto fino alla bandiera a scacchi.

Appuntamento alle 16,00 di questo pomeriggio, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la sessione di qualifica che stabilirà l’ordine di partenza della gara vera e propria di domani