F1 | Ferrari, Sainz quinto nella Sprint: “Problemi coi freni, la Mercedes ne aveva di più”

La Ferrari ha ottenuto il quinto posto nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria grazie a Carlos Sainz, arrivato al traguardo nella stessa posizione dalla quale è partito. Peccato, perché a inizio gara lo spagnolo è riuscito a far fuori Russell in partenza, poi però ha sofferto, così come Leclerc, del surriscaldamento dei freni e che ha costretto i due Carletti a gestire facendo tanto lift and coast. Anche questo weekend per la SF-24 sembra essere particolarmente complicato, vedremo se la possibilità di cambiare assetto per qualifiche e gara darà la possibilità alla Rossa di invertire la rotta di questo fine settimana di Zeltweg.

“Anche io ho sofferto coi freni, specialmente nella prima parte – ha detto Sainz. Ho dovuto alzare il piede per fare un po’ di lift and coast e raffreddarli. Non so quale sia il problema, ma già nelle libere c’erano questi problemi. Proveremo a risolvere per domani, qua però siamo in altura e in un treno DRS si scaldano molto, è normale. Poi quando ho perso il DRS di Piastri, si vedeva che la Mercedes ne aveva un pochino di più: George mi ha passato e da lì in poi ho provato a stare con lui ma ne aveva di più, ma almeno ho tenuto dietro Lewis, non era facile”.