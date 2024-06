F1 | Ferrari, Leclerc ammette: “Devo provare un assetto diverso per la qualifica”

Settima posizione per Charles Leclerc nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria. Il pilota della Ferrari, scattato decimo, è stato bravissimo in partenza, passando le due Alpine e la Red Bull di Perez all’esterno. Poi però la gara del monegasco si è plafonata alle spalle di Hamilton, anche per via di un problema ai freni, capitato anche sulla SF-24 di Sainz, e per questo motivo tanto lift and coast, ovvero gestione della frenata, renderla più “leggera”, e questo ovviamente non gli ha permesso di attaccare ulteriormente. Molto onesto Charles, che ha ammesso di voler provare qualcosa di diverso in qualifica per dare una svolta a questo weekend molto difficile per la Scuderia di Maranello.

“Avevo problemi ai freni – ha detto Leclerc. Questo ha reso difficile la possibilità di stare nel DRS. Essendo la quarta macchina ho dovuto fare tanto lift and coast per tenere le temperature giuste. Gara difficile, questi sono dettagli e dobbiamo essere sul pezzo, ma non siamo abbastanza veloci, quindi voglio provare qualcosa per oggi pomeriggio, col rischio di andare anche nella direzione sbagliata, perché è da tre gare che facciamo fatica. Parlo di assetto, non voglio fare nulla di esagerato ma è il momento di provare qualcosa, perché ad ora se facciamo una qualifica perfetta arriviamo quarti o quinti, e non è quello il nostro obiettivo”.