F1 | Verstappen-Perez firmano la doppietta Red Bull a Spa, Leclerc sul podio

F1 risultati GP Belgio – Dopo il dominio messo in mostra nella Sprint di ieri pomeriggio, Max Verstappen si è confermato sul gradino più alto del podio anche nel Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. L’olandese della Red Bull, scattato dalla sesta posizione per l’arretramento in griglia provocato dall’installazione di un nuovo cambio non contingentato in vettura, è riuscito a recuperare rapidamente sulle posizioni di testa, garantendosi un altro importante passo verso la terza corona iridata.

A niente hanno potuto Sergio Perez e Charles Leclerc, rispettivamente secondi e terzi e incalzati dall’olandese già prima del primo pit stop. Restano comunque le buone indicazioni del pilota messicano dopo il podio conquistato in Ungheria e l’ottima performance della Ferrari, finalmente in grado di esprimere un passo bilanciato tra qualifica e gara. Costretto al ritiro invece Carlos Sainz per un contatto nelle prime tornate con Oscar Piastri: lo spagnolo, costretto ad un pit stop nelle prime fasi della corsa e quindi scivolato nelle zone meno nobili della classifica, ha scelto dapprima di proseguire, ma successivamente è stato richiamato ai box per salvaguardare la meccanica della SF-23.

Quarta posizione per Lewis Hamilton, veloce sul passo ma mai realmente in grado di impensierire la terza posizione di Leclerc, seguito da Fernando Alonso, George Russell e Lando Norris, con quest’ultimo penalizzato dall’assetto troppo carico della propria MCL60. Chiudono la graduatoria della top dieci Esteban Ocon, Lance Stroll e Yuki Tsunoda. Appuntamento a fine agosto per il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° prova di un mondiale fin qui dominato dalla Red Bull e da Max Verstappen.

🏁 LAP 44/44 🏁 Hamilton just misses the podium but takes the fastest lap 👏#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/8c4ZBvJA4I — Formula 1 (@F1) July 30, 2023