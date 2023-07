DIRETTA F1 | Gran Premio del Belgio 2023: Live Gara [LIVE TIMING E FOTO]

Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa, per la diretta del Gran Premio del Belgio, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. A partire dalle 14:30 inizieremo l’avvicinamento allo start della gara, previsto per le 15:00. Davanti a tutti scatterà la Ferrari di Charles Leclerc per via della penalità di cinque posizioni che Max Verstappen dovrà scontare per la sostituzione del cambio. L’olandese partirà sesto.

La griglia di partenza: penalità di tre posizioni a Magnussen per impeding ai danni di Leclerc durante la qualifica

DIRETTA GRAN PREMIO DEL BELGIO A PARTIRE DALLE 15:00