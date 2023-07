F1 | Leclerc, gran podio davanti ad Hamilton

La Ferrari archivia la prima parte di campionato conquistando il podio con Charles Leclerc nel Gran Premio di Belgio. Il monegasco, scattato dalla pole position in virtù della penalizzazione di cinque posizioni subita da Max Verstappen per la sostituzione del cambio, ha ottenuto il massimo risultato possibile non potendo nulla contro lo strapotere Red Bull che ha firmato l’ennesima doppietta della stagione. Leclerc ha mostrato un’ottima prestazione, con un passo gara incoraggiante sia con gomme morbide che medie. Ritmo che ha permesso all’alfiere del Cavallino di tenere a distanza di sicurezza la Mercedes di Lewis Hamilton.

“È stato un weekend positivo da parte nostra – ha dichiarato Leclerc al termine della gara – La gara per quel che mi riguarda è andata bene, dispiace per Carlos perché avessimo un bel passo. Questo è positivo. Ma se guardiamo alla Red Bull c’è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto per quel che riguarda il passo perché a livello di degrado e di altri aspetti sono parecchio avanti”.

Leclerc poi, discutendo della lotta con Lewis Hamilton, ha detto: “Si potevo tenerlo a bada, fino a quando non mi è stato detto di risparmiare il carburante che è stato un problema abbastanza grosso perché verso fine gara perché ho faticato di più. Però il passo c’era per tenerlo dietro, poi quando ho saputo che sarebbe rientrato per montare gomme nuove e tentare il giro più veloce mi sono tranquillizzato”.

5/5 - (1 vote)