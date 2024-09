F1 | Verstappen ottimizza la RB20 e limita i danni a Singapore: il punto dopo il week-end [VIDEO]

F1 Verstappen GP Singapore – Contenimento dei danni per Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le numerose difficoltà affrontate nelle prove libere del venerdì, a causa del bilanciamento tutt’altro che ideale della RB20, l’olandese è riuscito a conquistare un importante secondo posto a Marina Bay, riducendo al minimo la perdita di punti nei confronti di Lando Norris.

Un weekend che, contrariamente alle previsioni iniziali, si è concluso in modo positivo, permettendo alla Red Bull di lasciarsi alle spalle un periodo complicato e ricco di difficoltà. Ora la concentrazione massima è rivolta al Gran Premio di Austin, dove la squadra capitanata da Christian Horner introdurrà alcune novità tecniche che dovrebbero aiutare la vettura a fare il tanto atteso salto di qualità in termini di prestazioni. Un obiettivo cruciale per rimanere competitivi nel mondiale Costruttori e per respingere l’attacco di Norris nel mondiale Piloti.





1/5 - (5 votes)