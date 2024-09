F1 | Bottas: “Molto probabilmente resterò in Formula 1”

Tra gli ultimi tasselli mancanti per completare il puzzle relativo al mercato piloti della Formula 1 2025 manca quello riguardante la Sauber e il nome da affiancare a Nico Hulkenberg. La scuderia di Hinwil, che si prepara a vivere un’ultima stagione di transizione prima di avviare ufficialmente la partnership con Audi che scatterà dal 2026 in concomitanza con l’introduzione del nuovo regolamento sulle power unit, deve sciogliere gli ultimi dubbi legati a chi affidare il secondo volante della monoposto elvetica.

La scelta, secondo gli ultimi rumors riportati nei giorni scorsi dalla testata svizzera Blick, pare fatta con la permanenza di Valtteri Bottas. Lo stesso finlandese, al terzo campionato da pilota Sauber, ha esternato fiducia per quel che riguarda il prosieguo della sua esperienza professionale in Formula 1 anche se preferisce non sbilanciarsi più di tanto.

“Penso che per me sia molto chiaro dove voglio essere e dove molto probabilmente sarò, ovvero in Formula 1 – ha dichiarato Bottas, intervistato sulle colonne di formula1.com da Greg Stuart – Diciamo che se si trattasse di una domanda ipotetica del tipo ‘se non Formula 1’, sicuramente correrei. Sono un pilota, ho corso per tutta la vita e non potrei semplicemente smettere di correre. Il piano B sarebbe l’IndyCar, provare a vincere il campionato in tot. anni, ma non credo che sia ancora così”.

Il finlandese, continuando con la propria analisi, ha poi aggiunto: “Penso che la fiducia sia dalla mia parte. Dal feedback che ho ricevuto da Mattia (Binotto, ndr) e dalle sue intenzioni per il futuro, sento di essere in una posizione di forza. Ma comunque… è troppo presto per dire molto di più”.

