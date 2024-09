F1 | Red Bull, Marko lancia l’allarme: “Il nostro distacco è allarmante”

A Singapore, dove domenica si è corsa la diciottesima prova stagionale del Mondiale 2024 di Formula 1, la Red Bull ha salvato il salvabile con il secondo posto ottenuto da Max Verstappen su una pista (sulla carta) sfavorevole beccando però quasi 21 secondi dal rivale al titolo Lando Norris.

Norris infatti ha completato un weekend che lo ha visto assoluto dominatore sia in qualifica che in gara, dove è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi la superiorità della MCL38 sulla concorrenza. Ora, a sei gare dalla conclusione del campionato, l’inerzia è dalla parte dell’inglese che può seriamente pensare di recuperare i 52 punti di ritardo che lo separano dall’olandese per un epilogo che sembrava impensabile solamente qualche mese fa.

Discutendo sulla prestazione della RB20 sulle strade di Marina Bay, Helmut Marko ha sottolineato come la squadra di Milton Keyens debba correre ai ripari in queste settimane in cui la Formula 1 sarà lontana dalle piste. Il Circus tornerà solamente nel weekend del 20 ottobre, su una pista permanente come quella di Austin dopo gli ultimi due GP disputati sui cittadini di Baku e Singapore.

“È pazzesco il modo in cui lui (Norris sulla McLaren, ndr) è andato via – ha dichiarato Marko, intervistato da OE24 – Il nostro distacco è allarmante. Abbiamo urgentemente bisogno di prestazioni. Ora, grazie a Dio, abbiamo quattro settimane per lavorarci. Dovrebbe esserci molto da fare”.

