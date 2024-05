Formula 1 | Racing Bulls, Ricciardo: “Che bello tornare a Monaco, circuito unico”

Formula 1 Racing Bulls GP Monaco – Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda non vedono l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo lo stop vissuto lo scorso anno, causa addio alla McLaren, l’australiano è tornato in Formula 1 al volante della Racing Bulls ed è pronto per tornare a gareggiare sullo Stradale del Principato di Monaco, dove nel 2017 è riuscito a garantirsi un successo con i colori della Red Bull. Un tracciato amico dove intende garantirsi punti importanti per la classifica del mondiale Piloti. Stessa cosa per Tsunoda, fin qui autore di una buona stagione e voglioso di confermarsi nei primi dieci dopo il piazzamento ottenuto meno di sette giorni fa ad Imola.

Ricciardo e il ritorno a Monaco

Innanzitutto, sono entusiasta di poter correre di nuovo a Monaco, dopo averla saltata l’anno scorso. È uno di quei posti semplicemente unici che regalano sensazioni speciali. Guidare una Formula 1 su questa pista è un’opportunità che non si può mai dare per scontata. Ho molti bei ricordi legati a Monaco e non vedo l’ora di scoprire cosa potrò fare qui questo fine settimana. Per quanto riguarda le prestazioni, stiamo diventando più costanti con la vettura e questo è importante in vista di Monaco. Il risultato in gara dipende molto dalle qualifiche e, l’ultima volta a Imola, abbiamo portato entrambe le vetture in Q3 per la prima volta quest’anno, il che è un buon segno. Se riusciremo a ripeterci questo weekend, dovremmo essere in buona forma per domenica. Fuori dalla pista, Monaco vive un grande evento ed è uno spettacolo incredibile, ma io sono solo concentrato sulla guida. Viva Monaco, andiamo!”

Tsunoda e il senso di fiducia in vista del week-end

Mi sento fiducioso per questo fine settimana, avendo ottenuto punti nelle ultime due gare, tre se contiamo la Sprint di Miami. Monaco è una pista impegnativa e molto emozionante, dove le qualifiche sono sempre speciali. L’anno scorso per la prima volta sono riuscito a raggiungere la Q3 su questa pista; quindi, spero di poter fare lo stesso questo fine settimana. Sarebbe fantastico continuare a fare punti domenica. Penso che la squadra sia in buona forma; le nostre prestazioni, la costanza e la competitività sono migliorate da Miami in poi, quindi non ho preoccupazioni. Il nostro obiettivo è migliorare ancor di più le prestazioni dalla vettura, soprattutto il sabato pomeriggio, che conta davvero come fosse la prima parte della gara, dato che la posizione in griglia è molto importante. Credo che saremo in grado di fare buone prestazioni anche questo fine settimana.”