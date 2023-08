F1 | Verstappen e Norris si dividono il venerdì a Zandvoort: gli highlights delle libere [VIDEO]

F1 GP Olanda highlights prove libere – Vi riportiamo gli highlights delle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il miglior tempo ottenuto da Max Verstappen in mattinata, Lando Norris si è issato al comando della graduatoria dei tempi nel corso del pomeriggio, rifilando circa due decimi proprio al Campione del Mondo in carica, apparso comunque il favorito numero uno non solo per la qualifica, ma anche per la gara.

L’inglese, veloce in ogni condizione di gara, è riuscito a confermare un buon feeling con la monoposto, raccogliendo dati e indicazioni importanti per la lotta per il podio con Mercedes e Aston Martin (Ferrari, al momento, sembra estremamente lontana dal vertice visto l’11° e il 16° tempo ottenuto da Charles Leclerc e Carlos Sainz).

In terza posizione, a conferma di quanto emerso questa mattina, si è classificata da Williams di Alexander Albon, seguito a ruota da Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly, tutti racchiusi in un gap di quattro decimi, a conferma del grande equilibrio che regna nelle zone centrali dello schieramento. Completano la graduatoria dei primi dieci Sergio Perez, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Fernando Alonso.

Appuntamento alle 11.30 di domani, con diretta su Sky Sport F1 HD, per la terza e ultima sessione di libere. Squadre e piloti avranno a disposizione 60 minuti per ultimare i lavori sulle rispettive vetture prima delle qualifiche.