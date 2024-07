F1 | Verstappen e la capacità di non lasciare nulla al caso: l’analisi di Capelli [VIDEO]

F1 Capelli Verstappen – Al termine delle libere di ieri pomeriggio, Ivan Capelli ha cercato di “snocciolare” la sfida tra Max Verstappen e Lando Norris, anche in vista del prossimo round di Silverstone, evidenziando come l”olandese – ad oggi – sia così consapevole della propria forza da non lasciare nulla al caso.

Nonostante il momento di flessione della Red Bull e la crescita a vista d’occhio della McLaren, ormai di fatto il riferimento all’interno dello schieramento di partenza, il tre volte iridato è riuscito a conquistare diversi successi in questa seconda parte della stagione, accumulando un vantaggio importante nella classifica del mondiale Piloti. Un percorso netto, di forza, che ha confermato quanto l’alfiere della Red Bull stia lavorando di “fino” pur di garantirsi la quarta affermazione mondiale della carriera.

Verstappen, ricordiamo, dopo la sconfitta di Miami è riuscito ad affermarsi ad Imola, Barcellona e Montreal, mentre ha dovuto lasciare per strada Monaco e l’Austria, anche in virtù del contatto proprio con Norris. Un bottino assolutamente positivo che l’olandese intende ribadire nel prosieguo di questa annata.