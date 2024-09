F1 | Ferrari, Sainz: “McLaren resta la favorita, Red Bull tornerà competitiva con gli ultimi aggiornamenti”

Le ultime due gare del Mondiale, disputate rispettivamente sui cittadini di Baku e Singapore, hanno rappresentato una grande chance mancata da parte della Ferrari che su piste favorevoli alle caratteristiche della SF-24 non è riuscita a ottenere nel complesso punti importanti. Il miglior risultato in questa doppia trasferta euro-asiatica è stato il secondo posto di Leclerc in Azerbaijan, dove con una miglior gestione strategica avrebbe potuto regalare a Maranello il quarto successo stagionale.

A sei gare dalla conclusione del campionato, la Ferrari è terza in classifica lontana da 34 punti dalla Red Bull e 75 dal vertice occupato dalla McLaren.

Discutendo delle lotta al vertice, Carlos Sainz ritiene che la McLaren resti la squadra favorita per la vittoria finale e che la Red Bull tornerà prestante con l’ultimo step evolutivo sulla RB20.

“La McLaren è la favorita per la vittoria – ha detto lo spagnolo, citato da Autosport – Abbiamo ancora la Red Bull nel mirino e, ovviamente, la McLaren, se iniziano a perdere colpi o ad avere problemi, quindi dobbiamo rimanere in gioco”.

Sainz poi, discutendo della possibilità da parte della Rossa di mettere la freccia almeno sulla Red Bull, salendo così al secondo posto nel Costruttori che significherebbe migliorare il risultato finale rispetto al 2023, ha aggiunto: “Sarebbe la dimostrazione di una buona capacità di recupero da parte della squadra dopo le difficoltà riscontrate in una parte dell’anno in cui abbiamo perso molti punti”.

Lo spagnolo però non ha dubbi: “Ma la Red Bull tornerà forte con degli aggiornamenti a fine stagione, quando avrà capito cosa ha sbagliato sulla vettura. Non sarà facile batterla”.