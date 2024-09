F1 | Hamilton saluta Ricciardo: “E’ stato un onore amico, sei una leggenda!”

La notizia di ieri è sicuramente l’addio di Daniel Ricciardo alla Racing Bulls e molto probabilmente alla Formula 1. Non è stato detto in maniera esplicita, ma sembra proprio che l’australiano non sarà più pilota nel Circus. Tantissimi i messaggi di stima nei confronti dell’ex Renault e McLaren, ai quali si associano anche quelli di chi scrive, per la stima nei suoi confronti. Chi non ha lesinato parole di affetto è stato Lewis Hamilton, rivale in tante occasioni, come a Monaco nel 2016, quando i due certamente non si sono voluti troppo bene. Il prossimo pilota della Ferrari ha così scritto sui suoi canali social, ricordando un momento in particolare come quello sul podio di Imola 2020.

“È stato un onore competere con te in tutti questi anni – ha detto il sette volte campione del mondo. Non dimenticherò mai le nostre battaglie, le risate e quel momento in cui ho bevuto dalla tua scarpa. È stato disgustoso, ma sono felice di averlo fatto insieme a te, amico”. Poi un commento sotto al post dell’australiano, con un chiaro e diretto “Legend”, ovvero “Sei una leggenda”.