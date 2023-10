F1 | Vasseur non è sorpreso dal risultato Ferrari in qualifica

Venerdì difficile per la Ferrari in Qatar. Nel corso delle qualifiche, disputate oggi per via del format della Sprint Race, Carlos Sainz è stato escluso in Q2, e domenica partirà quindi in dodicesima posizione. E’ andata meglio a Leclerc, settimo, ma scatterà dalla quinta casella approfittando della doppia penalità inflitta alla McLaren, che ha visto retrocedere Piastri e Norris per aver superato i track limits nell’ultimo tentativo. Le caratteristiche della SF-23 non si sposano evidentemente con quelle del tracciato di Losail, ma il fine settimana è ancora molto lungo.

“Purtroppo il risultato di oggi non ci coglie troppo di sorpresa – ammette Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Sapevamo che questa pista non è particolarmente adatta alle nostre monoposto. Inoltre abbiamo avuto dei problemi di gestione del pacchetto vettura visto che non siamo riusciti a far lavorare bene le gomme soft specialmente nel primo settore. Nel suo unico tentativo in Q3 Charles ha fatto il massimo, mentre Carlos è rimasto escluso per pochissimo a fine Q2 e ha anche avuto qualche problema con i track limits e che gli hanno reso la vita più complicata del previsto. Questo è un tema che potrebbe tornare d’attualità anche in gara, soprattutto se dovesse esserci vento a raffiche. Domani abbiamo un’altra qualifica, in programma nelle ore più calde della giornata, e la Sprint ci darà modo di acquisire informazioni sul passo gara con la pista in condizioni similari a quelle che troveremo domenica nel Gran Premio”.