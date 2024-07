F1 | Vasseur: “Contento che Sainz vada alla Williams”

Dopo l’annuncio del passaggio di Carlos Sainz alla Williams, non potevano mancare le dichiarazioni del suo attuale team principal della Ferrari, Frederic Vasseur. In un comunicato pubblicato via social, il francese si è detto felice per la scelta fatta dal suo pilota ma che ora l’obiettivo è fare il massimo insieme per le ultime dieci gare del Mondiale.

“Sono contento che Carlos farà parte della Williams dalla prossima stagione. E’ una squadra che ha una grande storia ed eredità, fondata da un uomo saggio con una visione ambiziosa. So che lì, Carlos si sentirà a casa. Ho un grande rispetto per James (Vowles, ndr) e sono sicuro che Carlos darà un importante contributo al suo team. Ma per ora, Carlos è ancora un pilota Ferrari e lavoreremo duramente per le prossime dieci gare rimanenti, focalizzandoci sui nostri obiettivi, lottando insieme per ogni singolo punto fino all’ultimo giro di questo campionato”.