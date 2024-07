Formula 1 | Clamoroso in casa Red Bull: Perez salva il sedile, Tsunoda e Ricciardo restano in RB

Formula 1 Perez Red Bull – Ha del clamoroso ciò che sta avvenendo in casa Red Bull nelle ultime ore. Nonostante le pessime prestazioni messe in mostra negli ultimi due mesi e la completa bocciatura arrivata tramite la voce di Helmut Marko nel tardo pomeriggio di ieri, Christian Horner ha scelto di confermare Sergio Perez al volante della seconda RB20, ribadendo di fatto l’attuale line-up formata dal messicano e da Max Verstappen.

Nella riunione fiume andata in scena quest’oggi, che ha coinvolto l’alto management della scuderia anglo-austriaca (oltre ad Horner e Marko presente anche Oliver Mintzlaff, CEO della Red Bull), ha prevalso la linea della continuità in contrasto a quella del cambiamento che voleva lo switch tra il messicano e uno tra Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. Una scelta clamorosa e del tutto inattesa, visto che fino a questa mattina l’appianamento dell’ex Racing Point veniva dato quasi per certo a causa delle scarse prestazioni di quest’ultimo e della pressione sempre più insistente della McLaren nella classifica del mondale Costruttori. Seguiranno ulteriori info.