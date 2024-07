F1 | Sainz alla Williams: il messaggio di Leclerc [FOTO]

Poche ore fa è stato ufficializzato l’ingaggio di Carlos Sainz alla Williams. Una notizia che era nell’aria da settimane e che ha comunque sorpreso molti dal momento che lo spagnolo in più di un’occasione aveva espresso la sua volontà di passare ad un team con il quale potersi giocare il titolo. Ma i sedili per il 2025 ormai scarseggiano, soprattutto nei due top team, Red Bull e Mercedes, che molto probabilmente vedranno l’arrivo di Daniel Ricciardo in sostituzione di Sergio Perez e di Kimi Antonelli che prende il posto di Lewis Hamilton.

Sainz quindi ha deciso di firmare con il team di Grove, lasciando suo malgrado la Ferrari, dopo quattro stagioni insieme. Il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, attraverso Instagram ha voluto scrivergli un messaggio, allegato a diverse foto che li ritraggono insieme:

“Ti auguro il meglio per la tua nuova avventura il prossimo anno. Abbiamo ancora mezza stagione da affrontare insieme per vivere altri momenti speciali come compagni di squadra”.

La risposta di Sainz: “Altre 10 gare insieme, sfruttiamole al meglio!”.