F1 | Tombazis spiega i punti chiave del regolamento 2026

Il Direttore Tecnico Monoposto FIA, Nikolas Tombazis, ha spiegato nel dettaglio alcuni punti cardine del nuovo regolamento che sarà in vigore dal 2026 in poi.

“Con questa serie di regolamenti la FIA ha cercato di sviluppare una nuova generazione di auto che sono pienamente in contatto con il DNA della Formula 1: auto leggere, estremamente veloci e agili, ma che rimangono anche all’avanguardia della tecnologia. E per raggiungere questo obiettivo abbiamo lavorato verso quello che abbiamo chiamato un concetto di “auto agile”. Al centro di questa visione c’è un propulsore ridisegnato che presenta una ripartizione più uniforme tra la potenza derivata dall’elemento a combustione interna e l’energia elettrica”

“Dal punto di vista del telaio, siamo riusciti a ridurre le dimensioni e il peso della vettura di 30 kg, ottenendo una vettura molto più dinamica. Inoltre, stiamo introducendo due nuove entusiasmanti funzionalità per migliorare le corse: l’aerodinamica attiva per ottenere una resistenza aerodinamica molto bassa sui rettilinei e il sistema Manual Override che fornirà ai piloti un’esplosione di carica della batteria su richiesta quando sono abbastanza vicini all’auto che li precede”

“Più leggero, più potente e più incentrato sull’abilità del pilota, il regolamento tecnico FIA Formula 1 2026 è stato progettato per fornire gare più ravvicinate tra i piloti, aumentare la competizione tra i team e migliorare lo spettacolo. Inoltre, abbiamo optato per una componente elettrica più alta del propulsore, un’auto complessivamente più efficiente e carburanti completamente sostenibili, come parte della nostra spinta verso un futuro più sostenibile per il nostro sport”

