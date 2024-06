F1 | Regolamenti 2026, Domenicali: “Momento significativo nel futuro del nostro sport”

Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, ha commentato con entusiasmo l’introduzione del nuovo regolamento tecnico 2026. Sono previste monoposto più leggere, miglioramento dei sorpassi oltre a carburante sostenibile.

QUI TUTTI I DETTAGLI

“Questi regolamenti segnano un momento significativo nel futuro del nostro sport, non vediamo l’ora di vedere una nuova generazione di auto e power unit che mira a dare ai nostri tifosi corse più ravvicinate ed emozionanti. Il nuovo propulsore ibrido alimentato in modo sostenibile rappresenta un’enorme opportunità per l’industria automobilistica globale, il calo del carburante ha il potenziale per essere utilizzato dalle auto di tutto il mondo e ridurre drasticamente le emissioni. Il suo potenziale è uno dei motivi principali per cui nel 2026 avremo un numero record di fornitori di motori in Formula 1.

“Entriamo in questo nuovo ciclo regolamentare con lo sport nella posizione più forte che sia mai stata, e sono fiducioso che il lavoro svolto dalla FIA per creare questi regolamenti rafforzerà ulteriormente la posizione dello sport in tutto il mondo”.