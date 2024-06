F1 | Pubblicato il regolamento FIA per il 2026 [FOTO]

La Federazione Internazionale dell’Automobile, oggi ha presentato il tanto atteso regolamento tecnico dalla stagione 2026 in poi. Sviluppato in consultazione con i gruppi di lavoro tecnici della FIA e formulato in collaborazione con la Formula 1, i dieci team iscritti al campionato, gli OEM e i produttori di power unit dello sport, i dettagli dei nuovi regolamenti sono stati rivelati a Montréal in vista del Gran Premio del Canada che di disputerà questo weekend.

Il presidente della FIA Mohamed Ben Sulayem ha dichiarato:

“Oggi, la FIA ha definito un futuro estremamente entusiasmante per l’apice del motorsport con il lancio di una nuova serie completa di regolamenti per il Campionato del Mondo FIA di Formula Uno 2026 e oltre. A seguito della pubblicazione del regolamento sulle power unit 2026 due anni fa, abbiamo colto l’occasione per ridefinire i regolamenti del telaio per soddisfare il fabbisogno energetico delle nuove power unit. Collaborando con i nostri partner di Formula 1 e con l’assistenza dei 10 team di questo sport e di tutti i nostri stakeholder, questo rappresenta una revisione unica che garantirà che il nostro campionato principale sia ancora più rilevante per ciò che sta accadendo nel mondo. I regolamenti sulle power unit hanno già portato a un numero record di produttori di PU che si impegnano in questo sport. E ora, in tandem con i regolamenti del telaio che prevedono auto più leggere, agili e dotate di soluzioni aerodinamiche innovative, abbiamo creato una serie di regolamenti progettati non solo per migliorare le corse, ma anche per rendere il campionato ancora più attraente per i produttori di Power Unit, gli OEM e i concorrenti esistenti. Le caratteristiche principali del regolamento F1 2026 sono l’avanzamento, la sostenibilità, la tecnologia e la sicurezza. Il nostro obiettivo, insieme alla Formula 1, era quello di produrre una vettura che fosse adatta al futuro della categoria d’élite di questo sport. Crediamo di aver raggiunto questo obiettivo”.

Articolo in aggiornamento…

Regolamento FIA 2026: ecco cosa cambia

Power Unit

– Pubblicato per la prima volta nell’agosto 2022, il regolamento sulle power unit prevede un importante balzo in avanti. Costruito sulle fondamenta del motore ibrido più efficiente al mondo attualmente utilizzato in Formula 1, il propulsore 2026 eroga ancora più potenza rispetto alle attuali PU. Mentre la potenza derivata dall’elemento ICE scende da 550-560 kW a 400 kW, l’elemento batteria aumenta enormemente, da 120 kW a 350 kW, con un aumento di quasi il 300% della potenza elettrica. In questo modo le prestazioni vengono mantenute, mentre la sostenibilità aumenta ulteriormente.

-Semplificando il propulsore attraverso la rimozione dell’MGU-H e l’espansione dell’energia elettrica, la potenza del 2026 è la più rilevante per la pista, mai vista in Formula 1 e, in tandem con il carburante sostenibile al 100%, fornisce una piattaforma lungimirante per l’innovazione futura trasferibile.

-Inoltre, la quantità di energia che può essere recuperata durante la frenata è raddoppiata, con un totale di energia recuperabile di 8,5 MJ per giro.

-È stata inclusa una modalità di override manuale per migliorare le opportunità di sorpasso. Mentre il dispiegamento di un’auto di testa si ridurrà dopo 290 km/h, raggiungendo lo zero a 355 km/h, l’auto successiva beneficerà dell’MGUK Override che fornisce 350 kW fino a 337 km/h e +0,5 MJ di energia extra.

-Progettati per attirare nuovi produttori in questo sport, i regolamenti hanno portato all’impegno di fornitori esistenti come Ferrari, Mercedes e Alpine, al ritorno di Honda come produttore e all’arrivo di Audi e Red Bull Ford Powertrains.

Telaio

-Progettata per essere più piccola e leggera rispetto all’attuale generazione di auto, le dimensioni dell’auto sono state modificate per aderire al concetto di “auto agile” al centro delle nuove regole. Il passo scende da un massimo di 3600 mm a 3400 mm, mentre la larghezza è stata ridotta da 2000 mm a 1900 mm. La larghezza massima del pavimento sarà ridotta di 150 mm.

-La riduzione del peso è stato un obiettivo chiave e le auto del 2026 avranno un peso minimo di 768 kg, in calo di 30 kg rispetto al 2022. Il peso sarà composto da 722 kg di auto e pilota+ 46 kg di massa stimata dei pneumatici.

-Il carico aerodinamico è stato ridotto del 30% e la resistenza aerodinamica del 55%.

-La dimensione dei cerchi da 18 pollici introdotta nel 2022 viene mantenuta, anche se la larghezza degli pneumatici anteriori è stata ridotta di 25 mm e quella posteriore di 30 mm, ma con una perdita minima di aderenza.

Aerodinamica

-Le vetture del 2026 beneficeranno anche di nuovissimi sistemi di aerodinamica attiva. Il sistema, che prevede ali anteriori e posteriori mobili, si tradurrà in una maggiore velocità in curva con lo Z-Mode standard implementato. Sui rettilinei, i piloti saranno in grado di passare alla modalità X, una configurazione a bassa resistenza aerodinamica progettata per massimizzare la velocità in rettilineo.

-Verrà adottato un alettone posteriore attivo a tre elementi, mentre l’ala a trave inferiore è stata rimossa e le piastre terminali sono state semplificate.

-L’ala anteriore sarà più stretta di 100 mm rispetto a quella attuale e sarà dotata di un flap attivo a due elementi.

-A differenza delle auto attuali, i passaruota anteriori saranno rimossi e parte della carrozzeria delle ruote sarà obbligatoria, per aiutare a ottenere prestazioni di scia ottimali.

-Le schede di controllo della scia delle ruote di lavaggio si troveranno sulla parte anteriore delle carenature laterali per facilitare il controllo della scia delle ruote.

-Le vetture saranno caratterizzate da un fondo parzialmente piatto e da un diffusore di potenza inferiore, che ridurrà l’effetto suolo e la dipendenza delle vetture da assetti ultra-rigidi e bassi.

Sicurezza

-La rigorosa ricerca della sicurezza da parte della FIA è confermata dai regolamenti di Formula 1 del 2026.

-Negli ultimi anni, le norme riviste sull’impatto frontale introducono una struttura a due stadi per evitare incidenti in cui la struttura di impatto frontale (FIS) si stacca vicino alla cellula di sopravvivenza dopo un impatto iniziale, lasciando l’auto senza protezione per un impatto successivo.

-I carichi del roll hoop sono stati aumentati da 16G a 20G in linea con altre monoposto e i carichi di prova sono aumentati da 141 kN a 167 kN.

-Le luci dell’endplate dell’ala posteriore saranno omologate e significativamente più visibili/luminose di quelle attuali. Saranno introdotte luci di sicurezza laterali per identificare lo stato ERS di un’auto ferma in pista.

-L’antenna GPS è in fase di riposizionamento per migliorare la sensibilità e consentire futuri sviluppi in materia di sicurezza attiva.

Sostenibilità

-A partire dal 2026 le power unit di Formula 1 funzioneranno con carburante completamente sostenibile, sottolineando l’impegno per le corse responsabili dal punto di vista ambientale e stabilendo un nuovo standard per il motorsport.

Questo carburante sarà “drop-in”, il che significa che potrà essere utilizzato in quasi tutti i veicoli alimentati a motore a combustione interna, offrendo una soluzione potenzialmente rivoluzionaria per i gas serra nel settore dei trasporti. Entro il 2030 ci saranno 1,2 miliardi di auto ICE sulle strade di tutto il mondo e il carburante sviluppato per la Formula 1 potrebbe essere utilizzato per ridurre le emissioni su scala industriale.

-La sostenibilità sarà rafforzata attraverso un maggiore utilizzo di energia elettrica nelle power unit del 2026 e il passaggio a una distribuzione dell’energia elettrica al 50% e termica al 50%.