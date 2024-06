F1 | Gran Premio del Canada 2024: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa F1 GP Canada – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Montreal dove alle 20:30 inizierà la Conferenza Stampa dei piloti. Parteciperanno: Lewis Hamilton, Sergio Perez, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Lance Stroll e Oscar Piastri.

Oggi la FIA ha pubblicato il nuovo regolamento che entrerà in vigore dal 2026. Tra i punti più importanti: abolizione DRS, macchine più leggere, debutta l’Override.

20:51 Stroll su rinnovo: “Sono super coinvolto nel progetto del team e la mia priorità e continuare ma ora sono concentrato sul lavoro per questo weekend”

20:50 Hamilton su Vasseur: “Lui è il leader del team e c’è stato tanto supporto da parte di John Elkann, abbiamo lavorato tutti e tre a stretto contatto”

20:49 Hamilton su miglioramenti Mercedes: “Il miglioramento maggiore è la qualità dell’altezza della vettura, la stabilità in curva, il bilanciamento tra i diversi curve ci manca ancora”

20:46 Perez su rinnovo: “Sono contento, quando trovi un accorso significa che le parti sono concordi, abbiamo obiettivi importanti davanti a noi. Red Bull ti toglie tutto per l’intensità del lavoro dentro e fuori dalla pista, da nessun’altra parte l’avevo affrontata ma una volta che firmo, vuol dire che sono pronto. Parli sempre con altri team, avevo altre opzioni aperte ma il mio piano A, B e C era stare alla Red Bull. Voglio chiudere la mia carriera con loro”

20:44 Oscar Piastri: “Gli ultimi tre weekend sono stati molto solidi, Monaco è stata la prima volta dove ho portato a casa un risultato positivo, ho costruito una certa costanza, mi sento di essere in una buona situazione. Ci sono stati dei momenti positivi, poi ho avuto alcune gare difficili ma penso di essere migliorato in diverse aree rispetto all’anno scorso. Mi mancava la costanza, dobbiamo salire di un gradino”

20:42 Pierre Gasly: “Monaco è stato un weekend positivo con il primo Q3 dell’anno e abbiamo mostrato una buona velocità. Ci sono stati dei segnali, non è detto che però avremo la stessa sensazione in tutte le piste. Sappiamo di essere ancora indietro, ci stiamo concentrando su quello che abbiamo, faremo del nostro meglio. Magari lottiamo per un punto ma speriamo di poter ripetere Monaco. Ocon lascia il team? Non condizionerà nulla, la mia posizione è chiara e per quanto riguarda il mio futuro non ho nulla da annunciare. Con Esteban abbiamo lavorato in modo professionale ma non è stato sempre semplice visto che siamo due piloti estremamente competitivi”

20:39 Nico Hulkenberg: “Adoro questa pista, spero che ci sia asciutto. Ci sono diversi tratti a bassa velocità che si adatta alla nostra macchina. Non ci sono garanzie tra bagnato e asciutto, la pioggia può mettere pepe alla situazione. Quello che è successo a Monaco è agli archivi, c’è un buon clima nel team e ora ci concentriamo sulle prossime gare”

20:36 Lewis Hamilton: “Circuito cittadino, una pista da go-kart, si addice molto a chi frena tardi e a uno che guida in modo aggressivo, un po’ come me. La macchina continua a migliorare e tutti si stanno avvicinando alla Red Bull, è qualcosa di positivo e sono fiero di come stanno lavorando tutti in fabbrica. Il morale nel team è molto alto. Podio qui? Non penso che sia lontano, abbiamo portato un aggiornamento e non vedo l’ora di capire le sensazioni in pista”

20:34 Sergio Perez: “Credo che in ogni trattativa ci sia sempre un processo da affrontare. E’ positivo essersi tolti questo pensiero in modo da concentrarci sulle prestazioni. Ci sono dei grandi team che stanno compiendo tanti progressi, dobbiamo fare la stessa cosa. Bello contribuire al cambiamento delle regole. Spero che la situazione qui non sia pensante come a Monaco, bello poter avere una sfida simile a Monaco per molti aspetti, penso che saremo più forti”

20:32 Lance Stroll: “Sono a casa, sono cresciuto qui quindi è sempre speciale. La prima volta che sono venuto qui ero piccolo, ai tempi di Schumacher, era un weekend molto entusiasmante e questo mi ha ispirato ad essere qui oggi. E’ una pista divertente, ha dei cordoli molto grandi e vari aspetti tecnici da considerare. Qui dovremmo essere più competitivi con i rettilinei più lunghi”

20:30 Inizia la conferenza stampa!