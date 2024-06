F1 | Mercedes, Wolff: “A Barcellona vedremo i nostri reali progressi”

La Mercedes viene dalla miglior gara della sua stagione. Il terzo posto di Russell a Montreal è stato accolto però con rammarico, specialmente dal pilota inglese, il quale è finito un po’ al centro del dibattito degli addetti ai lavori, come se per lui non ci sarà un futuro roseo nel team della Stella nei prossimi anni. Tralasciando questo, la W15 si è ben comportata nelle condizioni complicate del Canada, e adesso ci sarà la sfida di Barcellona, vero e proprio banco di prova per tutti, anche per le Frecce d’Argento, in cerca di risposte positive.

“Stiamo migliorando sensibilmente nelle ultime gare – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. E’ stato incoraggiante fare un altro passo in positivo a Montreal, e vedere tutto questo tradursi nel miglior risultato della stagione finora è una giusta ricompensa per il duro lavoro di tutti. Sappiamo che i nostri rivali saranno molto più forti nelle prossime gare, quindi dovremo continuare a lavorare duro per essere sempre lì nella zona podio, e poi infine per cercare di vincere. Barcellona sarà un buon banco di prova per i nostri progressi: ha un mix di curve veloci, medie e basse, un lungo rettilineo e numerosi dislivelli. Le piste che contengono questa ampia gamma di velocità sono state un nostro punto debole finora quest’anno. Questo fine settimana offrirà quindi un’altra opportunità per valutare i nostri progressi attraverso i recenti aggiornamenti e speriamo di sfruttare lo slancio positivo di Montreal”.