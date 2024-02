F1 | Leclerc porta al debutto la SF-24 nei test in Bahrain [VIDEO]

F1 Test Bahrain Leclerc – Primi chilometri in pista per la nuova Ferrari SF-24, vettura con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1. Questa mattina, il monegasco ha cominciato il lavoro di preparazione sulla nuova vettura, completando 64 tornate e ottenendo il miglior tempo in 1’33″247, circa sei decimi più lento del leader della mattinata, Max Verstappen.

Un debutto che, tralasciando il riscontro cronometrico, ha soddisfatto e non poco i tecnici del Cavallino, sia per la costanza nelle performance che per il ritmo generale espresso in tutte le condizioni di utilizzo della vettura. Di pomeriggio, ricordiamo, Leclerc lascerà il volante a Carlos Sainz, il quale porterà in pista la monoposto fino alla bandiera a scacchi di quest’oggi fissata per le 17.00 ore italiane.