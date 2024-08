Ferrari | Leclerc ottiene il massimo possibile, Sainz non supera la Q2 a Zandvoort

Ferrari F1 GP Olanda – Le qualifiche del Gran Premio d’Olanda si sono svolte in condizioni di aria a 25 gradi e pista a 31 gradi. Charles Leclerc e Carlos Sainz, quest’ultimo penalizzato da un problema di affidabilità durante l’unica sessione di prove libere su asciutto, si sono presentati alle qualifiche con poche informazioni utili.

Q1: Charles e Carlos iniziano con un set di gomme Soft nuove. Leclerc fa segnare un tempo di 1’11″890, mentre Sainz parte con 1’12″763, migliorandosi poi a 1’12″223. Entrambi tornano ai box per montare un altro set di Soft nuove, migliorando ulteriormente: Sainz con 1’11″327 e Leclerc con 1’11″370, ottenendo così l’accesso alla fase successiva.

Q2: I due piloti tornano in pista con il set usato nel secondo tentativo di Q1, ottenendo rispettivamente 1’11″665 per Leclerc e 1’11″835 per Sainz. Con un nuovo set di gomme Soft, Leclerc segna 1’11″060 e Sainz 1’11″200. Successivamente, montano un altro set di Soft nuove: Leclerc accede al Q3 con un ottimo 1’10″689, mentre Sainz, con un tempo di 1’10″914, risulta il primo degli esclusi e partirà dall’undicesima posizione.

Q3: Leclerc utilizza inizialmente le Soft usate dalla fine del Q2, segnando un 1’10″758. Successivamente, con un set di Soft nuove, migliora il tempo a 1’10″582, che gli garantisce la sesta posizione in terza fila.