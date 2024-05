F1 Sprint | Ferrari, super Leclerc secondo a Miami: “Degrado simile con Max, sarà una gara lunga”

Ottima Sprint Race da parte di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha chiuso in seconda posizione alle spalle di Max Verstappen, distante solo tre secondi dopo 19 giri tirati al massimo da parte di entrambi. Dopo una buona partenza, la pole position dell’olandese evidentemente è stata determinante, chiudendo la porta al monegasco in curva 1. Dopodiché, ritmo piuttosto simile tra i due, sempre a vantaggio però del pilota della Red Bull, anche se di pochi decimi. Tutto sommato quindi, Leclerc può ritenersi più che soddisfatto della sua prestazione. Adesso testa alla qualifica, start ore 22, perché partire davanti sarà ancora una volta determinante in ottica gara.

“Sono partito piuttosto bene ed ero all’interno in curva 1 – ha detto Charles. Non ho voluto però rischiare più di tanto perché abbiamo le qualifiche più tardi e la gara domani, quindi se avessi avuto un incidente avrei compromesso tutto il weekend. Ho frenato molto tardi, così come Max ma lui ha mantenuto la posizione. Ho spinto tantissimo ma lui aveva un passo leggermente migliore, mentre il degrado è stato simile e domani la gara sarà lunga, quindi sarà importante partire il più avanti possibile per cercare di mettere pressione domani magari con la strategia. Siamo stati vicini alla pole ieri pur non avendo girato nelle libere, quindi spero, dopo la Sprint, di aver messo imparato di più su questo circuito e lottare per la prima posizione, questo è il mio obiettivo e spero di poterlo raggiungere”.