F1 | Red Bull, Perez è terzo: “Difficile avvicinarmi a Leclerc”

Miami – Sergio Perez mantiene la terza posizione nella Sprint Race di Miami. Il messicano ha però vacillato al via, quando un incredibile Daniel Ricciardo – quarto con la sua Racing Bulls – sferra l’attacco mettendosi davanti al rivale. Ci si mette di mezzo la Safety Car e Perez riesce a rimettersi davanti solo dopo cinque giri. Avvicinarsi a Leclerc, però, è un’altra storia: il messicano non riesce a chiudere il gap e chiude la mini gara alle spalle della Ferrari.

Perez: “Non è stato facile avvicinarmi a Charles”

“Si è stata dura, è stato diffide superare il caos iniziale, ma dopo essermi liberato degli avversari ero abbastanza veloce. Ero a tre secondi da Charles, e con una gara così breve non è stato facile avvicinarmi. Ci ho provato in alcuni punti, ma era troppo difficile. Guardiamo però con ottimismo al resto del weekend. I tifosi qui sono fantastici, è bello essere qui con tutti loro e spero di regalare una eccitante gara e weekend. Penso che potremo essere forti in qualifica, spero di far bene anche li”.