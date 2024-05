F1 | GP Miami Verstappen vince la Sprint su Leclerc, sorpresa Ricciardo

Risultati Sprint Race GP Miami – Max Verstappen ha conquistato la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di Miami. Il pilota della Red Bull ha preceduto Charles Leclerc che ha mantenuto salda la seconda posizione dall’inizio, precedendo l’altra Red Bull di Sergio Perez. Quarta posizione per un bravissimo Daniel Ricciardo su RB, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz.

Sesta posizione per Oscar Piastri su McLaren che ha preceduto la Haas di Nico Hulkenberg e la RB di Yuki Tsunoda. Chiudono la TOP 10 della classifica, l’Alpine di Pierre Gasly e la Williams di Logan Sargeant che hanno beneficiato delle penalità comminate a Lewis Hamilton (non ha rispettato il limite di velocità in pit-lane) e Kevin Magnussen (taglio chicane e per aver mandato fuori dalla traiettoria Hamilton).

Da segnalare l’incidente al via nel quale ad avere la peggio è stato Lando Norris (fortunatamente senza conseguenze).Fernando Alonso tocca dapprima Lance Stroll e poi Lewis Hamilton. Entrambe le Aston Martin sono costrette al ritiro ma non viene preso nessun provvedimento dalla Direzione Gara.

L’appuntamento in pista è questa sera alle 22:00 con le Qualifiche del Gran Premio di Miami.