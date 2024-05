F1 | McLaren guida nelle libere 3 di Imola con Piastri davanti a Norris

F1 GP Imola prove libere 3 – Miglior tempo per Oscar Piastri nella terza e ultima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Prima dell’esposizione di una bandiera rossa sul finale, provocata da un contatto con le barriere di Sergio Perez alla Variante Gresini, l’australiano della McLaren è riuscito a fissare la livella di giornata sull’1’15″529, tre decimi più rapido del compagno di squadra Lando Norris, che ha comunque segnato il proprio riscontro non appena è ripresa la sessione dopo l’inconveniente provato dal messicano (la rapidità dei Commissari ha permesso ai piloti di effettuare un giro, ma il traffico presente in pilota ha penalizzato tanti piloti, compresi i Ferrari).

McLaren comanda ad Imola, Ferrari a caccia della pole

Carlos Sainz e Charles Leclerc, proprio in tal senso, non hanno potuto sfruttare l’ultimo attacco al tempo della sessione e si sono classificati in terza e quarta piazza, ottenendo però diversi riscontri positivi sulla vettura, soprattutto con il gran caldo di oggi e la quasi totale mancanza di vento, al contrario delle previsioni. Meteo lineare che ha aiutato i tecnici a raccogliere dati e informazioni importanti per il set-up definitivo da utilizzare in qualifica e soprattutto in gara. George Russell ha portato la propria Mercedes in quinta posizione, seguito a ruota da Max Verstappen – ancora in difficoltà con il bilanciamento e il comportamento della vettura sui cordoli, specialmente quelli più alti – Alexander Albon ed Esteban Ocon. A chiudere la graduatoria dei primi dieci Lance Stroll e Nico Hulkenberg, con il tedesco sempre competitivo nonostante gli alti e i bassi della Haas.

Tutti i tempi delle prove libere 3 ad Imola

Da notare che durante la sessione si è registrata un’ulteriore bandiera rossa provocata da Fernando Alonso: lo spagnolo ha perso la monoposto in uscita dalla Rivazza 2, finendo dapprima sulla ghiaia e successivamente sulle bandiere. Un intoppo che costringerà i meccanici a fare gli straordinari in vista della qualifica di questo pomeriggio. Appuntamento alle 16.00 su Sky Sport F1 HD e NowTV per la diretta della sessione che stabilirà l’ordine di partenza di questo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2024.