F1 | Sauber, Bottas: “Qualcosa non ha funzionato”

Jeddah – Le Sauber di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu sono le ultime due vetture a tagliare il traguardo. Ancora troppe difficoltà per il team, dagli errori nel pit-stop alla difficoltà nel far funzionare le gomme. Bottas sceglie di rientrare durante la Safety Car, ma il finlandese rientrerà ai box per una seconda sosta per rimettere le soft.

Bottas: “Dobbiamo capire cosa non ha funzionato”

“E’ stata senza dubbio una gara difficile, così come l’intero weekend, non avevamo il passo che speravamo. Abbiamo optato per una strategia aggressiva passando dalla soft alla hard, ma abbiamo capito subito quanto facevamo fatica con la hard, non siamo mai riusciti a farla lavorare al meglio. Abbiamo rimesso la soft verso la fine, sperando che potesse fare la differenza, ma sfortunatamente abbiamo perso troppo tempo rispetto ai nostri avversari e non siamo riusciti a migliorarci – ha spiegato Bottas – abbiamo una settimana di pausa prima dell’Australia: c’è tempo per ricompattarci e analizzare cosa non ha funzionato. E’ solo la seconda di ventiquattro gare, ma è necessario risolvere in fretta in nostri problemi. Ci sono già degli aggiornamenti in arrivo, speriamo che ci permettano di fare quel passo avanti per lottare per i punti”.

Zhou: “Il pit-stop ha compromesso la mia gara”

Strategia contraria, invece, per Zhou, che invece resta in pista durante la SC e rientra ai box solo al quarantaduesimo giro. Un problema con il dado dell’anteriore destra, però, lo spedisce in ultima posizione.

“Non è andata bene per niente. La gara si è rivelata difficile già dall’inizio, ma siamo riusciti ad allungare lo stint sulla media prima di montare le soft. Avremmo potuto tranquillamente terminare in undicesima posizione, ma sfortunatamente il pit-stop ha compromesso la mia gara. Ci sono stati altri problemi con il dado, qualcosa su cui stiamo investigando. Dobbiamo capire come sia potuto succedere e fare in modo che non accada ancora. Chiudiamo il weekend con la consapevolezza che il mio passo era buono, e siamo decisamente vicini alla zona punti”.