F1 | Sauber, Bottas: “Non c’era molto che potessimo fare”

Miami – Weekend da dimenticare in casa Sauber. La scuderia elvetica paga la mancanza di aggiornamenti e il poco feeling con la pista di Miami. Zhou Guanyu e Valtteri Bottas terminano la gara rispettivamente in quattordicesima e sedicesima posizione. Il finlandese paga il tempismo della Safety Car, entrata poco dopo il suo pit-stop, mentre Zhou resta bloccato dietro la Williams di Albon, in netto svantaggio sulla velocità di punta.

Bottas: “Non c’era molto che potessimo fare”

“E’ stato bello provare qualcosa di nuovo con la strategia, data la nostra posizione di partenza; sfortunatamente il tempismo della Safety Car non ha giocato a nostro favore. Non avevamo la velocità che ci aspettavamo, per cui non c’era molto che potessimo fare. Abbiamo comunque imparato tanto durante il weekend. Avremo una nuova chance fra due settimane ad Imola, una pista totalmente differente. Porteremo anche nuovi componenti, che ci aiuteranno: come abbiamo visto questo weekend, la battagli è davvero serrata e ogni piccolo margine può fare la differenza”.

Zhou: “Siamo positivi per gli aggiornamenti di Imola”

“Oggi abbiamo provato tutto il possibile. E’ stata una gara dura, simile alla Sprint Race, con un buon primo stint. Sfortunatamente sono rimasto bloccato dietro Alex Albon e, anche se riuscivo a recuperare grazie alla velocità in curva, non c’era nulla che potessi fare sul dritto per equiparare la Williams. Anche con il DRS non riuscivo a chiudere il gap e a tentare il sorpasso. Continueremo comunque a lavorare: a differenza dei nostri rivali non abbiamo introdotto aggiornamenti nelle ultime due gare, ma la squadra sta lavorando e siamo positivi per i prossimi step, a partire da Imola: speriamo di poter lottare per i punti”.